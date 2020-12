Die Kritik an den 99ers war nach dem 2:10 gegen Salzburg groß. Beim Gastspiel gestern in Wien gaben die Grazer aber die passende Antwort. Auch wenn es am Ende „nur“ zu einem 3:4 nach Penaltyschießen reichte. „Nach den zwei Niederlagen müssen wir sehr zufrieden mit dem Punkt sein“, lobte Trainer Doug Mason.