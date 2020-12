Die Deutschen lieferten auch ohne ihren verletzten Superstar Erling Haalandeine ansprechende Leistung und gingen durch Guerreiro in Fühung. Ein Elfmeter von Immobile sorgte für den Ausgleich. Für Dortmund geht es am letzten Spieltag in St. Petersburg um den Gruppensieg, Lazio trifft auf Brügge.