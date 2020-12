Martin Promok hat seine Fähigkeiten in der Schule des Lebens erworben. Der 42-Jährige ist Vater von vier Kindern (da lernt jeder am meisten), ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der örtlichen Theatergruppe. So lernt man die Spielregeln für eine menschliche Politik für Menschen. Da könnten einige aus Wien zur Nachschulung nach Annaberg-Lungötz kommen.