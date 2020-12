Ein vorerst unbekannter Täter beschmierte am Wochenende in Radfeld und Rattenberg sieben Objekte mit gelber und blauer Sprühfarbe. Nach einem anonymen Hinweis an die Polizeiinspektion in Kramsach konnte nun ein 14-jähriger Unterländer ausgeforscht werden. Er gestand, die Schmierereien gemacht zu haben und wird auf freiem Fuß angezeigt.