Laut spanischen Medienberichten soll ein Comeback am 19. Dezember möglich sein. Damit würde der Innenverteidiger aus Uruguay auch das Derby bei Real Madrid am 12. Dezember verpassen. Salzburg muss zum Abschluss der Gruppe A in Wals-Siezenheim Atletico besiegen, um noch den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.