Auch estnischer Diplomat unter den Gästen

Am Mittwoch wurde bekannt, dass unter den weiteren Gästen der Orgie auch ein estnischer Diplomat war. Das Außenamt in Tallinn bestätigte estnischen Medien gegenüber, dass der Staatsvertreter nach eigenen Angaben bei der Feier am vergangenen Freitagabend gewesen war und wegen eines Verstoßes gegen Corona-Auflagen festgenommen worden war. Obgleich der Diplomat als Privatperson an der Versammlung teilgenommen habe, sei es „bedauerlich“, dass die Person nicht die geltenden Beschränkungen in Belgien eingehalten habe, sagte Ministeriumssprecherin Aari Lemmik. Nähere Angaben zu dem Vorfall machte sie nicht.