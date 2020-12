Achtstündige Fahrt

„Die beiden haben arg gezittert, waren stark unterkühlt. Ob sie wirklich auf den Achsen oder in einem Werkzeugkasten die mehr als achtstündige Fahrt bei Minusgraden von Bosnien hinter sich gebracht haben, wissen wir nicht“, so ein Polizist, der die jungen Migranten mit Tee und Essen versorgte. „Sie wussten nicht, dass sie sich in Österreich befinden und kannten unser Land auch nicht.“ Die Afghanen wurden der Fremdenpolizei in Wels übergeben. Vergangene Woche wurden in Oberösterreich übrigens zwanzig illegale Einwanderer aufgegriffen.