Die Sozialpartner haben sich auf eine Verlängerung der Öffnungszeiten im Handel am 8., 12. und 19. Dezember geeinigt, um nach der Lockerung des Corona-Lockdowns die Kundenströme etwas zu entflechten. Am Feiertag Mariä Empfängnis (8. Dezember) können die Händler ausnahmsweise von 9 bis 19 Uhr öffnen, bisher waren die Öffnungszeiten am 8. Dezember auf 10 bis 18 Uhr begrenzt.