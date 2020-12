Insgesamt kamen an zwei Tagen rund 1148 Bewohner zum Test, das sind gemessen an den über 16-Jährigen rund 62 Prozent. Getestet wurde in beiden Feuerwehrhäusern und in einer lokalen Firma. Zuerst waren drei Tests positiv, ein Ergebnis konnte durch den PCR-Test am Abend nicht bestätigt werden.