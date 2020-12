Beim ersten Duell in der Gruppenphase am 22. Oktober war Fountas der Goldtorschütze der Hütteldorfer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Auch in vielen anderen Situationen stellte der Grieche die Abwehr der „Gunners“ vor gehörige Probleme. Diese ständige Torgefahr wird Rapid abgehen.