Burgenländer am diszipliniertesten

Am diszipliniertesten zeigen sich im Osten Österreichs die Burgenländer mit nur 5,8 Prozent Abbruchquote (JA Eisenstadt). Auch Wien-Simmering (8,5) und Wr. Neustadt (9,1) liegen unter dem Schnitt. Nur in St. Pölten brechen mit 16 Prozent deutlich mehr ab.