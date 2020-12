Die vergangenen Wochen haben es durchaus in sich gehabt. Einen Tag vor Inkrafttreten des Soft-Lockdowns kommt es zur schwarzen Stunde der Stadt Wien. Ein Attentäter löscht das Leben einige Zivilisten aus. Am Tag danach liegt der Fokus nicht zwingend auf dem Soft-Lockdown, der in Österreich die Infektionszahlen wieder senken soll. Auch generell hat man nicht das Gefühl erhalten, dass der breiten Gesellschaft bewusst ist, dass Verzicht und Disziplin an der Tagesordnung stehen sollten.