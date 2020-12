Als sie Anfang November erste Covid-Symptome spürte, war eine betroffene Mutter verzweifelt: „Ich bin alleinerziehend und wusste nicht, wen ich für die Betreuung meiner Tochter fragen konnte.“ Die Siebenjährige war nämlich ebenfalls positiv getestet worden. „Wer kümmert sich schon freiwillig um ein Kind, das Corona hat?“ Für zwölf Tage musste die Mutter, die anonym bleiben möchte, ins Spital. In der Zwischenzeit fand sie schließlich doch eine Lösung - von der sie anderen jedoch abraten möchte: „Meine Mutter war ebenfalls an Covid erkrankt, hatte aber einen milderen Verlauf als ich. Sie kümmerte sich Gott sei Dank in der Zwischenzeit um meine Kleine.“