Alleine 38 Insassen in Garsten infiziert

Mit Abstand am stärksten betroffen ist derzeit die Justizanstalt (JA) Garsten in Oberösterreich, wo es 38 infizierte Insassen gibt. Zusätzlich wurde bei drei Justizwachebeamten eine Corona-Infektion nachgewiesen. Österreichweit sind gegenwärtig elf Justizanstalten „coronafrei“, teilte das Justizministerium mit.