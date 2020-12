„Ich hätte gedacht, dass wir wieder in den Schichtbetrieb zurückkehren. Im Endeffekt ist es so aber einfacher zu organisieren“, berichtet Thomas Hauer, Direktor der HAK in Zell am See. Unklar ist für den Schulleiter noch, wie viele Schularbeiten pro Woche abgehalten werden dürfen. Rund um Abschlussklassen sind ebenfalls noch Fragen offen: „Ich finde es sehr gut, dass die Maturanten vor Ort unterrichtet werden. Nur in welchen Räumen, mit wie viel Abstand, muss noch abgeklärt werden.“