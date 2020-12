Der Kinderarzt aus der Stadt hält zwar auch eine Einbeziehung von Hausärzten für möglich, gibt jedoch zu bedenken: „Eine Variante mit flexiblen Impfteams ist logistisch und organisatorisch wesentlich einfacher umzusetzen. Wir würden einen Einsatz solcher Teams sehr befürworten.“ Weil das Serum bei Minusgraden gelagert werden muss und damit nur eine begrenzte Haltbarkeit aufweist, kommt es laut dem Experten auf genaue Planungen bei der Strategie an. „Wenn ein Arzt in ein Heim mit mehren Rationen kommt und sieht, dass sich nur eine Person impfen lässt, muss er die restlichen Dosen wahrscheinlich wegwerfen“, erklärt der Experte. Im Vorfeld müssten darum Informationen in den betroffenen Heimen gesammelt werden, so Förster. „Es wird Umfragen in allen Einrichtungen geben müssen, damit klar ist, wer sich überhaupt impfen lassen will.“