Mit einem Vorschlaghammer schlugen sie Vitrinen ein und flüchteten per Fahrrad mit der Beute. Mittels Haftbefehl ist der Angeklagte in seiner Heimat gefasst worden - seit September ist er in U-Haft. Nun, im Landesgericht Salzburg, gestand er die Vorwürfe ein - stotternd: „Ich bereue es, ich wollte das nicht.“ Der Richter wunderte sich, „wie man ungewollt Scheiben einschlagen kann“. Zudem will der Ungar lieber hier die Strafe abbüßen: „Ich möchte in einem österreichischen Gefängnis bleiben.“ Das wird er auch über zwei Jahre - so lautete die unbedingte Haftstrafe, die der sechsfach einschlägig Vorbestrafte annahm, allerdings kopfschüttelnd . . .