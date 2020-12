Eine Hoffnungssymphonie für Gesundheit, Segen und Wohlergehen, die im Corona-Jahr von besonderer Bedeutung ist. „Heuer lebt bei uns in Breitenbach das Brauchtum in abgeänderter Form, mit Sicherheit und Abstand, aber trotzdem unverfälscht und echt“, sagt Feuerwehr-Kommandant Peter Huber. In anderen Jahren ist er Trommler bei der Hamme-Pass. Diesmal wird er mit seinen Buben Matteo und Tobias vor der Haustür trommeln.