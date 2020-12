Viele Freiwillige wollen in der Pandemie helfen

In Anif haben sich auch während des zweiten Lockdowns viele Freiwillige gemeldet. Auch in Seekirchen wird denen geholfen, die im Moment auf die Gesellschaft anderer verzichten sollen oder wollen: gemeinsam mit der Stadtgemeinde hat die Pfarre Seekirchen eine Koordinationsstelle eingerichtet, unter der sich Betroffene Hilfe holen können – es werden beispielsweise die Einkäufe erledigt. Angebote wie dieses findet man nahezu jeder – in den verschiedensten Formen.