Mit der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten mehrten sich in Afghanistan die Hoffnungen, dass die zuletzt schleppend verlaufenden Friedensgespräche wieder Fahrt aufnehmen könnten. Nun scheinen die monatelangen Verhandlungen schon vorher Früchte zu tragen. In einem schriftlichen Abkommen legten die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban einen Fahrplan für weitere Gespräche fest, in denen es um konkretere Themen, wie etwa eine Waffenruhe, gehen soll.