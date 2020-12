Reserveteams stehen bereit

Bricht ein großes Schneechaos über die Steiermark herein, können jederzeit Reserveteams in den Dienst gestellt werden. Darüber hinaus wurde die Salzstreuung verbessert: „Aus Gründen des Umweltschutzes und um Salz zu sparen, haben wir nun steiermarkweit auf Sole umgestellt. Das befeuchtete Salz haftet deutlich besser auf der Fahrbahn und reduziert die Verluste im Vergleich zur Trockensalzstreuung“, so Walter Mocnik.