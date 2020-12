Als die Pächter der kleinen aber feinen Kleingartensiedlung in der Oidener Straße in Pichling voriges Jahr – die „Krone“ berichtete – Post vom Magistrat bekamen, fielen sie aus allen Wolken. In einem Brief wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Nutzungsvereinbarung mit 31. Dezember 2019 gekündigt wird und ihr Garten im ursprünglichen Zustand der Stadt Linz zurückzugeben ist. So blieb den Hobbygartlern, die mitunter 20 und mehr Jahre „ihr“ Paradies gehegt und gepflegt hatten, nichts anderes übrig, als ihr Kleinod schließlich dem Boden gleich zu machen.