Honig, Süßes und Lesestoff: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Mittwochnachmittag eine große Ladung Weihnachtsgeschenke in Richtung Bosnien-Herzegowina auf Reisen geschickt. Adressiert sind sie an jene 135 Bundesheer-Soldaten der 5. Gardekompanie, die dort derzeit als EUFOR-Blauhelme zur Sicherung des Friedens im Einsatz sind. Der Großteil dieser Soldaten kommt aus Wien.