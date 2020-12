Die 23-jährige gebürtige Hallerin Anna Reisigl ist in diesem Sommer nach Wien übersiedelt. Dort studiert sie an der MUK Jazz-Kontrabass und widmet sich im Kultur-Lockdown der Verfeinerung ihrer Spieltechnik. Auch neue kompositorische Wege will sie künftig beschreiten und dazu ist ein Solo-Projekt in Planung.