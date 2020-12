Eine unfreiwillige Fahrt von Oberwart im Burgenland nach Schwechat in Niederösterreich hat am Wochenende ein Kätzchen im Motorraum eines Autos unternommen. Das Tier wurde erst nach über 100 Kilometern Fahrt am Zielort entdeckt. Es war verschmutzt, hatte die Reise jedoch unbeschadet überstanden und wurde zu Tierschutz Austria (TSA) nach Vösendorf gebracht.