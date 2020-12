„Wenn’s so weitergeht wie in den letzten Wochen, werde ich als Bürgermeister die Amtsgeschäfte mit Jahresbeginn wieder aufnehmen können“, sagt Robert Altschach, Stadtchef von Waidhofen an der Thaya. Wegen einer Krebs-Diagnose war Altschach seit Mitte des Jahres ausgefallen. In einem Brief an die Gemeindebürger kündigte er ursprünglich an, im Oktober wiederzukehren. „In Absprache mit den Ärzten wird es Anfang 2021, wobei ich das genaue Datum noch bekannt geben werde“, betont Altschach.