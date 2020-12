Einkaufszentren und viele weitere Geschäfte öffnen am 7. Dezember

Derzeit dürfen nur wenige Geschäfte offen haben, darunter Supermärkte, Drogerieketten oder Trafiken. Am 7. Dezember machen auch Buchhändler, Elektrogeschäfte, Modeketten, Möbelhäuser, Schuhgeschäfte und Sportartikelhändler wieder auf - damit dürfen auch die Einkaufszentren wieder öffnen. Kurz schrieb auf Twitter, dass es kein Weihnachten wie in den vergangenen Jahren, aber „würdevoll und mit einem möglichst hohen Ausmaß an Sicherheit“ geben werde.