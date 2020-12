Zum Ausraster des Dental-Mediziners war es am Abend des 10. Oktober in einer Bar in Aigen-Schlägl gekommen. Der 54-Jährige dürfte zuvor kräftig Alkohol konsumiert haben. Zwei Frauen (19 und 20) sagten später aus, vom Verdächtigen bedrängt worden zu sein. Als beide dem Zahnarzt eindeutig zu verstehen gaben, dass sie kein Interesse an ihm hätten, soll er sie beschimpft und attackiert haben. Ein Opfer erlitt dabei Kratzspuren und Prellungen.