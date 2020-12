Kein Schichtbetrieb in Schulen

Besonders in den Volksschulen sei das Home-Schooling eine besondere Herausforderung. Während hier das Infektionsgeschehen am geringsten sei, ist die Betreuungsnotwendigkeit aber am Höchsten, erklärte Faßmann, warum auch hier der Regelunterricht wieder eingeführt wird.