In den nächsten Tagen wird die ORF-Nachlese mit der Sonderbeilage „Erste Schritte in die digitale Welt“ von ORF, Seniorenbund und der Initative „Fit4Internet“ verteilt, kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) an. Statt der seit zwei Jahren laufenden Präsenzkurse gibt es jetzt Onlineangebote, etwa ein „Smartphone ABC“ auf der Internetseite fit4internet.at