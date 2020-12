Mit Blick auf künftige Lockerungen in der Gastronomie und Hotellerie erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass die Regierung nach Weihnachten die Lage neu bewerten wolle. Lockerungen in diesen Bereichen könnten auf jeden Fall nur mit Sicherheitskonzepten und Einschränkungen möglich werden. In Aussicht gestellt wurde eine Öffnung ab dem 7. Jänner - mit Vorbehalt, denn dies sei abhängig vom Infektionsgeschehen. Möglich bleiben weiterhin Lieferdienste - ohne zeitliche Beschränkung - und Take-away-Services - in der Zeit von 6 bis 19 Uhr. Offene alkoholische Getränke dürfen per Abholung jedoch nicht verkauft werden.