Auch in der Verlängerung des Lockdowns gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Diese werden aber im Gegensatz zu den letzten Wochen auf die Nachtstunden begrenzt. So gelten diese zwischen 20 und 6 Uhr. Diese Regelung tritt mit dem Ende des Voll-Lockdowns am 7. Dezember in Kraft und soll bis 6. Jänner gelten.