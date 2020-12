Im Zuge der Ermittlungen fanden im Oktober 2018 Hausdurchsuchungen in den Büros in Wien und Salzburg statt. Anlass war eine anonyme Anzeige Mitte Dezember 2017, in der einem Funktionär unter anderem die Veruntreuung von Spendengeldern vorgeworfen worden war. Daraufhin nahm das Landeskriminalamt Ermittlungen auf.