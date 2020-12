Gerade in dieser schwierigen Zeit nützen viele Familien die Dämmerung zu einem Spaziergang und um sich die Weihnachtsbeleuchtung in den Gemeinden anzusehen. Das nützen Kriminelle offensichtlich schamlos aus. In Sulzriegel, einem Ortsteil von Bad Tatzmannsdorf, zwängten Unbekannte ein Gartentor auf, um dann durch ein Fenster ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer. Erbeutet wurde Goldschmuck. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.