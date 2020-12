Auch EU empfiehlt Quarantänepflicht für Reisende

Auch für die EU-Kommission seien Zusammenkünfte zu Weihnachten nur mit strikten Quarantäneauflagen für mindestens sieben Tage unabdingbar. „Kontakte sollen an den Festtagen möglichst auf immer dieselben Personen beschränkt und reduziert werden. Dies müssen die EU-Staaten in ihren Strategien gegen die Pandemie berücksichtigen und sich dabei abstimmen“, hieß es in Empfehlungen der Brüsseler Behörde vom Mittwoch.