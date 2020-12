Im Vorfeld der Corona-Massentestung sieht sich das Land Tirol mit scharfer Kritik des Tiroler Medizinproduktehandels konfrontiert - und zwar wegen der Beschaffungspraxis in Zusammenhang mit den Antigentests. Der Grund: Das Land habe bei der Beschaffung von Covid-19-relevanten Produkten auf den zentralen Einkauf über die Bundesbeschaffung GmbH zurückgegriffen und nicht direkt und regional eingekauft, wie in einer Aussendung am Mittwoch bemängelt wurde.