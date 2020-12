Die Aussage von Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video, dass der Glücksspielkonzern Novomatic Spenden an alle österreichischen Parteien leisten würde, sei „völlig haltlos“, erklärte Alexander Merwald am Mittwoch. Der Konzern-Manager musste in der Causa Ibiza-U-Ausschuss aussagen - Novomatic wird dabei von der Opposition der Versuch vorgeworfen, mittels Korruption an Glücksspiellizenzen zu gelangen.