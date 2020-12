Zusammen mit dem chinesischen Partner Foton investiert Daimler gut 485 Millionen Euro in ein neues Lkw-Werk in Peking. Das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) baut bisher nur Lastwagen der Marke Auman, die eher in einem niedrigeren Marktsegment angesiedelt sind. Die teureren Mercedes-Benz-Trucks dagegen gibt es bisher ausschließlich als Import. Das soll sich nun ändern.