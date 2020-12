„Wird schwer sein, manchen Dingen zuzustimmen“

Die am Mittwoch erwarteten Lockerungsmaßnahmen wollte Leichtfried vorerst nicht kommentieren, weil die Opposition nicht eingebunden werde. „Das wird auf Dauer so nicht gehen. Es wird schwer sein, manchen Dingen zuzustimmen“, meinte er jedoch. Aufgabe der Bundesregierung sei es jedenfalls, einen dritten Lockdown zu verhindern. „Ich habe leise Zweifel, dass sie so gut vorbereitet sind“, so Leichtfried.