Unverständnis gibt es für eine Aktion, die sechs Motocross-Fahrer am Sonntag auf der Saualpe in Kärnten lieferten. Sie waren auf ihren Bikes Richtung Ladinger Spitz (2079 m) gebrettert. Dabei brachten sie Wanderer in Gefahr und versetzten ein Gamswild-Rudel in Panik.