Der Überfall spielte sich am 14. November kurz vor 20.30 Uhr in der Leopoldauer Straße ab. Die Täter bedrohten den 46 Jahre alten Tankwart mit Faustfeuerwaffen und konnten in der Folge Bargeld und mehrere Zigarettenpackungen an sich nehmen. Mit ihrer Beute ergriff das Duo die Flucht in Richtung Eipeldauer Straße, eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.