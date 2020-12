„Ich würde jetzt gerne sagen, dass wir von Anfang an gewusst haben, unsere Kleine ist eine Kämpferin, die schafft das schon, wir schaffen das“, sagt die junge Mama, Kathrin S. „Aber die echte Wahrheit, die ungeschminkte, ist: Man hat Angst, einfach nur ganz, ganz viel Angst. Das Baby liegt da, so winzig, dass es in eine Hand passen würde, an so vielen Schläuchen angehängt, im Inkubator. Zwischenzeitlich war es sogar intubiert, konnte nicht selbstständig atmen. Du kannst es als Mutter nicht berühren, nicht halten, dem Baby keine körperliche Zuwendung geben, überhaupt nichts an Unterstützung, wie sie von Eltern ja kommen sollte. Du stehst als Mutter daneben, kannst nur in den Brutkasten starren und weinen. Ich hab’ mich schrecklich hilflos gefühlt. Auch der Papa, der sonst immer so stark ist in allen Situationen.“