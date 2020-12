Das US-Onlinenetzwerk Facebook hat für kommendes Jahr ein neues Nachrichtenangebot in Großbritannien angekündigt. Über das Angebot „Facebook News“ sollen ab Jänner Artikel von Medienhäusern verbreitet werden, für die der Internetriese nach eigenen Angaben auch bezahlen will. Verhandlungen für einen solchen Nachrichtenbereich auf dem Portal laufen demnach auch in Deutschland und Frankreich. „Facebook News“ gib es in den USA seit Ende 2019.