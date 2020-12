Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sieg von Red Bull Salzburg in der Champions League, den Erfolg der ÖFB-Frauen gegen Serbien, den Ersatzfahrer für Lewis Hamilton am kommenden Wochenende und das erste Interview von Romain Grosjean nach seinem tragischen Unfall in Bahrain (alles im Video oben).