Alle Familien in Tirol können teilnehmen

Teilnahmeberechtigt sind alle Familien in Tirol. Für die Teilnahme reicht es aus, ein E-Mail mit einer Zeichnung und/oder einem kurzen Text zum Thema „Spielen“ an ga.familie@tirol.gv.at zu senden. Im E-Mail sollen außerdem Anzahl und Alter der Kinder, die genaue Wohnanschrift und - wenn vorhanden - die Nummer des Tiroler Familienpasses angegeben werden. Einsendefrist ist der Donnerstag, der 17. Dezember.