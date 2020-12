Gegen 11.50 Uhr beabsichtigte die 72-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Fahrrad die Radfahrerüberfahrt in der Packer Straße in Richtung Kreisverkehr Ortszentrum Lieboch zu überqueren. Zur gleichen Zeit wollte ein ihr entgegenkommender Pkw, gelenkt von einem 50-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg, über die Radfahrerüberfahrt zu einem Haus zufahren. In der Folge kam die Radfahrerin zu Sturz und wurde schwer verletzt.