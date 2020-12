Pro Korb nur ein Spieler und ein Trainer

Seit Dienstag dürfen die Profis in der besten Basketball-Liga der Welt, darunter auch Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl bei den San Antonio Spurs, offiziell trainieren. Allerdings sind vorerst an jedem Korb nur ein Spieler und ein Trainer erlaubt. Frühestens am Sonntag kann mit normalem Mannschaftstraining begonnen werden, die ersten Testspiele beginnen am 11. Dezember, die Saison startet dann am 22. Dezember. Geplant sind die Partien in den Arenen der Teams, also nicht in einer „Bubble“ wie noch zum Ende der vergangenen Spielzeit.