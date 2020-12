Paradox Interactive feiert im Launch-Trailer die Veröffentlichung seines Rundentaktik-Spiels „Empire of Sin“. Spielerisch mit Titeln wie „XCOM 2“ vergleichbar, verfrachten die Entwickler von Romero Games das bewährte Spielprinzip in die Welt des organisierten Verbrechens, wo die Spieler ein immer größeres kriminelles Imperium aufbauen und in Taktik-Kämpfen mit Dutzenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestatteten Ganoven bestehen müssen. „Empire of Sin“ gibt es für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.