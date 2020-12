Investieren, wo es dringend notwendig ist. Sparen, wo man schon erfolgreich ist. Nach diesem Motto will Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) in Hallein wirtschaftlich durch die Viruskrise kommen. „Wir sparen sicher nicht bei notwendigen Investitionen. Die Menschen haben sich endlich einen gescheiten Recyclinghof verdient, sie sollen sicher vor Hochwässern sein und die Neumayrbrücke ist eine der wichtigsten Brücken der Stadt, die unbedingt saniert werden muss“, blickt der Bürgermeister positiv in die Zukunft. Insgesamt 9,1 Millionen Euro sollen 2021 in diese drei Projekte investiert werden. Neben den Großprojekten stehen weitere Investitionen, etwa in den Ausbau des Keltenmuseums, Straßensanierungen oder digitale Schulinfrastruktur, bevor.