„Tom’s Hot Sauce - Original“ heißt die scharfe Köstlichkeit, seit der Nestlé-Konzern erfolgreich gegen den ursprünglichen Namen „Tommy’s Hot Sauce“ vorgegangen ist. Der Klagenfurter hat das locker weggesteckt und den Wettbewerb selbstbewusst absolviert. Fünfmal räumte seine rote Sauce ab - Gold gab’s schon in New York. Jetzt folgte der Sieg in der Königsdisziplin „World Beat-Hot“.